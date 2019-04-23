Когда слухи становятся правдой: Андрей Григорьев-Апполонов расстался с женой

Артист признался, что они с супругой взяли паузу в отношениях

Андрей Григорьев-Апполонов не живет с женой Фото: instagram.com/apollonov_ag

Популярный российский певец, солист культовой группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов расстался с женой. Пара решила взять паузу в отношениях, об этом сообщил сам артист на своей странице в Instagram.

Отметим, ранее в сети появилась информация о том, что супруга Григорьева Апполонова изменила ему с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым и теперь живет с новым возлюбленным. Эту новость прокомментировал сам Андрей, заявив, что это ложь, и у них с супругой все в порядке.

Однако уже сегодня, 23 апреля, Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что они с женой решили пожить отдельно и разобраться в себе. По словам артиста, о разводе речи не идет.

Андрей Григорьев-Апполонов с женой Фото: instagram.com/apollonov_ag

"Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение!Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь плиз, у нас всё зашибись! Ибо моя семья-моя жизнь!", – написал солист "Иванушек International".

Отметим, пара воспитывает двоих сыновей, Ивана и Артемия, которые учатся в школе.

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