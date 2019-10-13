Когда сосед – президент: Гайтана рассказала о жизни рядом с Зеленским

Певица призналась, что у нее развилась мания преследования

Гайтана Фото: Instagram

Певица Гайтана, которая поделилась подробностями брачного контракта, совсем недавно переехала с семьей в новый дом. Теперь артистка живет по соседству с президентом Украины. О том, каково это – спать и есть в нескольких метрах от главы государства, читайте в материале.

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В недавней беседе с Катей Осадчей Гайтана впервые рассказала, видится ли она с Владимиром Зеленским, и как такое соседство повлияло на ее жизнь.

"Я уверена, что спать можно еще спокойнее, потому что появилось очень много охраны. Я удивлена, потому что мне казалось, что будет трудно проехать и будут пробки, но ничего такого нет", – говорит певица.

Лично с президентом Гайтана пока еще не виделась, но за ней точно наблюдают – уверена исполнительница.

"Мне кажется, что он иногда следит за мной, когда я катаюсь на велосипеде. Когда я выезжаю, то вижу, как авто бренда Mercedes-Benz с темными окнами едет медленно за мной. Может, это уже мания или мне так хочется в это верить", – признается она.

Гайтана Фото: instagram.com/gaitanamusic

А вот президентский кортеж Гайтана иногда видит. По ее словам, движению другого транспорта авто Зеленского не мешают.

"Он не скрывается никуда – это очень круто. Кортеж можно увидеть, но это небольшой кортеж – несколько машин. В то же время они хитрые, свои машины ставят в разных точках, поэтому его так не поймаешь просто. Но мой муж ходит на рыбалку и говорит, что он все знает. Однажды мы полетели в Днепр и мой муж говорит: "Президент в этот день тоже полетел. Может как-то попросишь его, чтобы он нас в свой самолет взял", – шутя вспомнила певица.

Накануне Гайтана показала редкое фото с мужем.

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