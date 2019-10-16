Когда состоится Нацотбор на Евровидение 2020: названы даты

Конкурс будет традиционно проходить в феврале

Нацотбор на Евровидение 2020 состоится в феврале Фото: instagram.com/eurovision.ua

Сегодня, 16 октября, стартовал прием заявок на участие в Национальном отборе на Евровидение 2020. Ведущим прямых эфиров стал Сергей Притула.

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Роль музыкального продюсера по-прежнему исполняет Руслан Квинта. При этом некоторые организационные изменения все же произошли, в том числе касательно правил конкурса. Так, участником Национального отбора может стать исполнитель или коллектив, который не осуществлял концертной деятельности в РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения Правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы.

Кроме того, стали известны даты, когда состоится Нацотбор на Евровидение 2020. Полуфиналы конкурса будут проходить 8 и 15 февраля, а финал, в рамках которого определится представитель Украины на Евровидении 2020, – 22 февраля.

Напомним, в этом году Евровидение состоится Роттердаме, Нидерланды. Уже названы первые участники международного конкурса.

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