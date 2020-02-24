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"Кого хочу, того и поздравляю с 23 февраля": MARUV нецензурно высказалась в сторону подписчиков

Певица попала в центр скандала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:59

Певица MARUV (Анна Корсун), автомобиль которой ограбили 11 января в столице на улице Богдана Хмельницкого, резко высказалась вокруг скандала на фоне ее поздравлений с 23 февраля.

Как известно, в именно в эту дату отмечают День защитника Отечества. Однако в Украине, начиная с 24 августа 2014 года, этот праздник был отменен. MARUV же поздравила мужчин, чем вызвала критику со стороны поклонников. Критику звезда не стала воспринимать спокойно и записала эмоциональное видео, на котором нецензурно высказалась в сторону хейтеров.

"Господи, у меня снова разгорелся ср*ч в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля... У меня отец служил, дедушка служил в советской армии. Хочу и поздравляю. Не переживайте, с 14 октября также поздравлю", – резко высказалась певица.

Стало известно, что было в сумке, которую вытащили из машины MARUV:

Ранее мы писали, что MARUV в сексуальном купальнике попрощалась с отпуском. Также артистка на днях публично обратилась к правоохранительным органам и поблагодарила их за задержание вора, который взломал ее автомобиль.

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