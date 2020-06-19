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Кокетливая Даша Астафьева продемонстрировала свою фигуру в сауне: фото

Сегодня, 18:30

Украинская певица поделилась новыми фото в купальнике

Украинская певица Даша Астафьева, которая недавно показала полностью обнаженную фигуру, опубликовала новую серию откровенных снимков. На этот раз знаменитость продемонстрировала свои формы в сауне.

На своей странице в Instagram одна из самых сексуальных артисток Украины Даша Астафьева поделилась снимками, на которых позирует в цельном купальнике бежевого цвета. Несмотря на то, что образ Даши более сдержанный, нежели обычно, глубокое декольте в купальнике удачно подчеркнуло формы артистки.

Даша Астафьева в сауне
Даша Астафьева в сауне
Фото: instagram.com/da_astafieva

"Райский уголок для тех, кто хочет укрыться от суеты городской. Атмосфера свободы и радостей на любой вкус...
Отдохнуть, перегрузиться, вкусно поесть, привести себя в порядок, или сменить картинку. Отдохнувшие и счастливые!" – поделилась эмоциями от SPA-процедур Даша Астафьева.

Украинская певица Даша Астафьева в купальнике
Украинская певица Даша Астафьева в купальнике
Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонники в который раз остались довольны новыми фотографиями звезды, отметим, что у Даши потрясающая и женственная фигура.

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Недавно Даша Астафьева примеряла образ блондинки в эффектном наряде – шикарные фото обескуражили ее подписчиков.

Ранее фотограф Соня Плакидюк показала закулисный кадр с эротической фотосессии Астафьевой.

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