Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Коллеги-блогеры отреагировали на смерть Дмитрия Стужука: "Судьба дала время научиться жить без него"

Сегодня, 17:44

Блогеры выражают соболезнования Софии Стужук

Сегодня, 16 октября, на 34-м году жизни скончался популярный украинский блогер Дмитрий Стужук. Мужчина болел коронавирусом.

О смерти Дмитрия на своей странице в Instagram сообщила его бывшая жена, известный блогер София Стужук. По словам девушки, у Дмитрия были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а коронавирус дал осложнения на сердце.

Дмитрий и София Стужук с детьми
Дмитрий и София Стужук с детьми
Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

25-летняя София опубликовала фото с экс-супругом и их тремя детьми, сообщив, что Дмитрия больше нет.

В комментариях ей соболезнуют подписчики, друзья, а также другие знаменитые инфлюенсеры, среди которых украинские блогеры Алена Венум и Татьяна Пренткович. Среди комментариев также есть соболезнования от российской певицы Риты Дакоты.

"Соня, соболезную вам, держитесь", – пишет Дакота.

"Мои соболезнования", – комментирует Алена Венум.

Блогер Анна Семак отметила, что Дмитрия не стало как раз спустя полгода после их с Софией расставания.

"Шок. И как промыслительно, что судьба дала тебе время научиться жить без него, принять тот факт, что вы больше не вместе. Пережить смерть близкого человека – самое страшное, что можно представить. Держись, Соня. Ты сильная", – пишет Анна.

Скриншот: Instagram Софии Стужук

Ранее мы рассказали, кто такой Дмитрий Стужук, чем он занимался и как познакомился с Софией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест Основатель модного дома Kenzo умер от коронавируса Умерла Маргарет Нолан. Это звезда третьего фильма про Джеймса Бонда
смерть коронавирус блогер
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем

Популярные статьи

Сегодня, 15:49Шоу-бизнес

Умер Дмитрий Стужук: чем был известен блогер-миллионник

Сегодня, 14:04Шоу-бизнес

От коронавируса умер известный блогер-силач

Сегодня, 09:50Шоу-бизнес

Где и как прошла свадьба Остапчука и Горняк (фото, видео)

Вчера, 13:12Fun

Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена в Великобритании: фото

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне переболела коронавирусом: "Плакала от крепатуры"

Вчера, 05:56Fun

Премьер-министр оскандалилась, надев пиджак на голое тело (фото)

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 15 октября: Овнам нужно окружить себя приятными людьми, а Тельцам – отрегулировать режим сна

14 октябряТехно

Сколько будут стоить новые iPhone в Украине и когда они появятся

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

14 октябряEvents

День защитника Украины и День украинского казачества: в чем разница этих праздников

14 октябряEvents

Оригинальные поздравления с Днем украинского казачества: стихи, проза, SМS

14 октябряFun

День защитника Украины 2020 – поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках, открытках и стихах

14 октябряEvents

Красивые поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах

14 октябряEvents

С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные картинки, стихи и поздравления

13 октябряШоу-бизнес

Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

Новости партнеров

Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица свела с ума артиста
Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица свела с ума артиста

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять