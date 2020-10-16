Коллеги-блогеры отреагировали на смерть Дмитрия Стужука: "Судьба дала время научиться жить без него"

Блогеры выражают соболезнования Софии Стужук

Сегодня, 16 октября, на 34-м году жизни скончался популярный украинский блогер Дмитрий Стужук. Мужчина болел коронавирусом.

О смерти Дмитрия на своей странице в Instagram сообщила его бывшая жена, известный блогер София Стужук. По словам девушки, у Дмитрия были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а коронавирус дал осложнения на сердце.

Дмитрий и София Стужук с детьми Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

25-летняя София опубликовала фото с экс-супругом и их тремя детьми, сообщив, что Дмитрия больше нет.

В комментариях ей соболезнуют подписчики, друзья, а также другие знаменитые инфлюенсеры, среди которых украинские блогеры Алена Венум и Татьяна Пренткович. Среди комментариев также есть соболезнования от российской певицы Риты Дакоты.

"Соня, соболезную вам, держитесь", – пишет Дакота.

"Мои соболезнования", – комментирует Алена Венум.

Блогер Анна Семак отметила, что Дмитрия не стало как раз спустя полгода после их с Софией расставания.

"Шок. И как промыслительно, что судьба дала тебе время научиться жить без него, принять тот факт, что вы больше не вместе. Пережить смерть близкого человека – самое страшное, что можно представить. Держись, Соня. Ты сильная", – пишет Анна.

Скриншот: Instagram Софии Стужук

Ранее мы рассказали, кто такой Дмитрий Стужук, чем он занимался и как познакомился с Софией.

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