Концерт группы "Океан Ельзи" глазами зрителей: фото и видео

В День Киева на ВДНХ состоялся концерт культовой группы

Концерт группы "Океан Ельзи" Фото: instagram.com/alonaviun

26 мая, в День Киева, состоялся грандиозный концерт культовой украинской рок-группы "Океан Ельзи". Коллектив выступил на ВДНХ. Приятной неожиданностью для поклонников стала цена билетов, которая стартовала от 250 грн – за места в фан-зонах, и 950 грн – в суперфан-зонах.

Внеплановый концерт "Океан не мовчить" прошел на сцене с обзором 360°. Фронтмен группы Святослав Вакарчук исполнил песни, которые давно знает наизусть большинство украинцев. Посетители веселились, танцевали, подпевали своему кумиру и, конечно, запечатлели самые яркие моменты. В соцсетях поклонники пишут:

Как всегда феерично! Сложно передать словами ту атмосферу и ту энергию, которой заряжаешься на концертах "Океана Эльзы"

Смотрите фото и видео с концерта группы "Океан Ельзи" 26 мая:

May 26, 2019 at 10:07pm PDT INSTAGRAM (@olena3rotar) on

May 26, 2019 at 7:46pm PDT INSTAGRAM (@ms___valeriya) on

May 26, 2019 at 5:08pm PDT INSTAGRAM (@alylylyly) on

May 26, 2019 at 4:10pm PDT INSTAGRAM (@anillavanilla) on

May 26, 2019 at 3:10pm PDT INSTAGRAM (@sovguts) on

May 26, 2019 at 1:21pm PDT INSTAGRAM (@biggibon) on

May 26, 2019 at 3:41pm PDT INSTAGRAM (@olha_olia.ua) on

May 26, 2019 at 3:36pm PDT INSTAGRAM (@nastyakaschuk) on

Ранее мы также писали, что Святослав Вакарчук решил участвовать в парламентских выборах с партией "Голос". Читайте самые известные цитаты Святослава Вакарчука о политике.

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