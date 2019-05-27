Концерт группы "Океан Ельзи" глазами зрителей: фото и видео
В День Киева на ВДНХ состоялся концерт культовой группы
26 мая, в День Киева, состоялся грандиозный концерт культовой украинской рок-группы "Океан Ельзи". Коллектив выступил на ВДНХ. Приятной неожиданностью для поклонников стала цена билетов, которая стартовала от 250 грн – за места в фан-зонах, и 950 грн – в суперфан-зонах.
Внеплановый концерт "Океан не мовчить" прошел на сцене с обзором 360°. Фронтмен группы Святослав Вакарчук исполнил песни, которые давно знает наизусть большинство украинцев. Посетители веселились, танцевали, подпевали своему кумиру и, конечно, запечатлели самые яркие моменты. В соцсетях поклонники пишут:
Смотрите фото и видео с концерта группы "Океан Ельзи" 26 мая:
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