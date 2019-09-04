Концерт Таисии Повалий во Дворце "Украина" не состоится

Директор Дворца "Украина" прокомментировал информацию о предстоящем концерте

Таисия Повалий Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Скандальная украинская певица Таисия Повалий в конце июля анонсировала концерт в Украине. Это должно было быть первое за долгое время выступление артистки в Киеве, ведь последние годы она регулярно выступает на территории РФ.

Однако вскоре стало известно, что информация о предстоящем концерте официально не подтверждена. Представители Дворца "Украина" заявили, что не получали информации о концерте и афиш, так как не являются его организаторами. Еще чуть позже директор Дворца "Украина" Роман Недзельский назвал выступление певицы провокацией и не подтвердил новость о грядущем концерте.

Концерт Таисии Повалий в Киеве был запланирован на 10 декабря 2019 Фото: Instagram/tpovaliyofficial

А сегодня, 4 сентября, прошел брифинг, в рамках которого Роман Недзельский заявил, что концерт Таисии Повалий во Дворце "Украина" не состоится. По его словам, они с продюсером певицы, который также является ее мужем, Игорем Лихутой, не нашли компромисса. Таисия Повалий должна была четко ответить на главные вопросы, которые интересуют общество: где она живет, как относится к сложившейся ситуации между Украиной и РФ, а также помогает ли военным.

Недзельский также сообщил, что на 10 декабря (именно на эту дату был анонсирован концерт Повалий) уже запланированы другие мероприятия.

Сама же Таисия Повалий ранее опубликовала гневный пост на своей странице в Instagram. Исполнительница выразила крайнее недоумение, почему она не может выступать на территории своей родины, будучи народной артисткой Украины.

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