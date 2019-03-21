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Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости

Сложно представить, что Томас Нойвирт выступал в образе женщины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:48
Кончита Вурст кардинально сменила имидж
Кончита Вурст кардинально сменила имидж
Фото: instagram.com/conchitawurst

Австрийский артист, победитель "Евровидения 2014" Томас Нойвирт продолжает экспериментировать с образом. Сначала он избавился от бороды, затем вновь отрастил, но покрасил ее в желтый цвет. Теперь от привычного образа Кончиты Вурст, длинных черных волос, бороды и женских нарядов, не осталось и следа.

30-летний Томас Нойвирт предстал перед поклонниками в мужском облике, однако узнать его довольно сложно. Артист стал блондином, его борода тоже обрела белый цвет, а сам Томас появился в мужской одежде – спортивном костюме. Сложно не заметить, что новый образ добавил артисту пару десятков лет. 

Томас Нойвирт кардинально сменил имидж
Томас Нойвирт кардинально сменил имидж
Фото: instagram.com/conchitawurst

Томас Нойвирт изменился до неузнаваемости
Томас Нойвирт изменился до неузнаваемости
Фото: instagram.com/conchitawurst

Новый имидж Кончиты Вурст (Томас Нойвирт)
Новый имидж Кончиты Вурст (Томас Нойвирт)
Фото: instagram.com/conchitawurst

Поклонники отмечают, что Томас Нойвирт в новом образе похож на стильного дедулю, однако выглядит гораздо лучше, чем до этого: "Супердедушка", "Вы похорошели", "Самый красивый", "Король ночи".

Отметим, победу на "Евровидении" в 2014 году Томас Нойвирт одержал в образе Кончиты Вурст. Тогда артист исполнил песню Rise Like a Phoenix.

Ранее мы писали, что конкурс "Евровидение 2019" будет проходить 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве. Сегодня.Lifestyle уже подготовили подборку со всеми участниками первого полуфинала "Евровидения 2019" и их конкурсными песнями.

Смотрите видео о том, почему Украина не будет участвовать в "Евровидении 2019":

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