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Конфеты и крем с коноплей, туалетный вантуз, фен для волос: странные подарки для номинантов на "Оскар 2019"

В этом году список подарков на "Оскар 2019" получился весьма необычным и даже странноватым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
"Оскар 2019": все, что нужно знать о кинопремии
"Оскар 2019": все, что нужно знать о кинопремии
Фото: Getty Images

До 91-й церемонии вручения премии "Оскар" остался всего один день. Съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", оказалась в настоящем водовороте кинособытий. 

Помимо скандальных новостей также стало известно, какие подарки вручат номинантам на премию "Оскар" перед началом церемонии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Сообщается, что в этом году список подарков получился весьма необычным и даже странноватым. Бренды заплатили от четырех до двадцати тысяч долларов, чтобы оказаться в этом наборе. Ведь, если звезде понравится подарок, она сможет его прорекламировать.

Среди самых оригинальных подарков: туалетный вантуз Emoji Mister Poop, частные сеансы терапии с экспертом по фобиям, средства по уходу за ротовой полостью, шоколадные трюфели Crescendo (каждая конфета содержит 10 миллиграмм тетрагидроканнабинола – психоактивного вещества, полученного из каннабиса), увлажняющий крем и масло с экстрактом конопли, а также годовое членство в каннабис-клубе. Просто еще в 2016 году в Калифорнии, где проходит вручение премии, легализовали каннабис.

Скриншот из соцсети

Также в подарочных наборах есть и более серьезные подарки: неделя на спа-курорте Golden Door в Калифорнии (стоимостью около 10 тысяч долларов), отдых на элитном греческом курорте Avaton Luxury Villas (779 долларов за ночь), а также круиз по Амазонке (6 тысяч долларов), спортивное питание Optimum Nutrition, фен для волос 10 Haircare.

Напомним, сайт "Сегодня" уже писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Отметим, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара".  Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30. Ведущими телемарафона станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

Также напомним, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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Источник: Сегодня
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