Конфуз на красной дорожке: как топ-модель Петра Немцова оказалась в центре внимания

Платье Петры Немцовой доставило ей немало неудобств

Петра Немцова. Фото: AFP

38-летняя чешская топ-модель Петра Немцова оказалась в центре внимания.

На Лазурном берегу Франции в рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец". Картину пришли посмотреть: Наоми Кэмпбелл, Кристен Стюарт, Белла Хадид, Кейт Бланшетт, Алессандра Амбросио и другие звезды

Платье Петры Немцовой доставило ей немало неудобств.

Для прохода по красной дорожке модель выбрала летящий наряд цвета слоновой кости от Andres Acosta. Во время того, как Петра позировала фотографам, платье распахнулась из-за ветра. Немцова засветила нижнее белье.

Петра Немцова Фото: AFP

Петра Немцова Фото: AFP

Петра Немцова оконфузилась Фото: скриншот

Напомним, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах три эффектных наряда. А Вера Брежнева была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке Брежнева позировала в элегантном наряде от Versace.

Также мы сообщали, что актер Джон Траволта прилетел в Канны, чтобы представить свой новый фильм "Кодекс Готти". На красную дорожку впервые в истории фестиваля актер вышел со всей своей семьей – супругой Келли Престон, дочерью Эллой и сыном Бенджамином.