Константин Меладзе не сможет попасть в ЕС до 2020 года – СМИ

Композитора задержали на венгерской границе

Константин Меладзе и Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Украинскому продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом, передает "24 канал" с ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.

Как сообщается, 6 августа Константин был задержан на границе с Венгрией. Известно, что в понедельник вечером украинский композитор и продюсер пытался пересечь границу через пункт пропуска "Лужники – Берегшурань".

Пограничники забрали у Меладзе загранпаспорт по подозрению в подделке в нем штампов. В итоге ему запретили въезд в страны ЕС до 2020 года.

Напомним, певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram редким фото в компании супруга – композитора Константина Меладзе. На черно-белом снимке Вера трогательно обнимает любимого мужчину.

Ранее Вера Брежнева отметила свое 36-летие с Константином Меладзе в Венеции. Брежнева опубликовала в Instagram Stories семейное фото, на котором запечатлена в компании мужа. Отметим, что звездная пара предпочитает не делиться подробностями личной жизни.