Константин Меладзе не сможет попасть в ЕС до 2020 года – СМИ
Композитора задержали на венгерской границе
Украинскому продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом, передает "24 канал" с ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.
Как сообщается, 6 августа Константин был задержан на границе с Венгрией. Известно, что в понедельник вечером украинский композитор и продюсер пытался пересечь границу через пункт пропуска "Лужники – Берегшурань".
Пограничники забрали у Меладзе загранпаспорт по подозрению в подделке в нем штампов. В итоге ему запретили въезд в страны ЕС до 2020 года.
Напомним, певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram редким фото в компании супруга – композитора Константина Меладзе. На черно-белом снимке Вера трогательно обнимает любимого мужчину.
Ранее Вера Брежнева отметила свое 36-летие с Константином Меладзе в Венеции. Брежнева опубликовала в Instagram Stories семейное фото, на котором запечатлена в компании мужа. Отметим, что звездная пара предпочитает не делиться подробностями личной жизни.