Константин Меладзе о новой "ВИА Гре": "Контракт предложил продлить только Эрике"

Недавно группу покинули Анастасия Кожевникова и Миша Романова

Константин Меладзе. Фото: instagram.com/meladzemusic

В очередной раз обновился состав знаменитой группы "ВИА Гра". После ухода Анастасии Кожевниковой и Мишей Романовой в группу пришли две новые участницы – 26-летняя Ольга Меганская и 22-летняя Ульяна Синецкая. Не стала покидать коллектив Эрика Герцег.

Такие изменения прокомментировал продюсер "ВИА Гры" Константин Меладзе:

"Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты.

В этот раз по окончании контракта я предложил продлить его только Эрике Герцег. И уже вижу, что с приходом новых людей: Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения, и уверен, что мы ещё долго будем радовать поклонников новыми произведениями и творческими экспериментами. История группы ВИА ГРА продолжается!", – говорится в сообщении Меладзе на его странице в Instagram.

Новый состав группы "ВИА Гра" Фото: instagram.com/meladzemusic

Напомним, Анастасия Кожевникова показала нежные фото со свадьбы. Мы также писали о том, что нам известно о новой участнице "ВИА Гры".