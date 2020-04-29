"Копия Аллы": Галкин показал своих маленьких детей, фото

Соответствующие снимки шоумен опубликовал на личной странице в Instagram

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин, который является мужем известной певицы Аллы Пугачевой, порадовал поклонников новыми фотографиями со своими детьми – 6-летними Лизой и Гарри. Галкин показал, как они проводят время на карантине. Соответствующие снимки шоумен опубликовал на личной странице в Instagram.

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Так, в кадре звездное семейство позирует в домашней обстановке в похожих белых футболках. Галкин сфотографировался с каждым из детей по отдельности. "Всем привет от нас", – коротко подписал снимки Максим.

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Поклонники, которые всегда с восторгом реагируют на семейные фото Галкина, и в этот раз засыпали отца с детьми комментариями.

"Как же сынок похож на вас, а доченька – копия Аллы", "Красивые невозможно", "Приятно смотреть на вас", "Какие же вы классные", "Обожаю", "Максим и Гарик одно лицо", – писали пользователи.

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Смотрите также видео о том, как Максима Галкина поздравили с днем рождения дети:

Ранее мы также писали, что Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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