"Копия мамочки": Оля Полякова показала новое фото со старшей дочерью

Поклонники певицы отметили поразительное сходство Оли с дочерью

Оля Полякова. Фото: пресс-служба

Знаменитая певица Оля Полякова находится в отличной физической форме и не упускает возможность продемонстрировать фигуру, публикуя фото в Instagram. Похоже, что к здоровому образу жизни Полякова приучает и своих детей. На странице артистки в Instagram появилось фото, на котором она со своей старшей дочерью – 13-летней Марией – позирует в спортивной форме. "А мы на спорте", – подписала фото певица.

Оля Полякова с дочерью Машей Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Копия мамочка", "Хорошие девочки! Фигурки классные! Лица счастливые! Так держать!", "Отлично выглядите. Даете правильный пример для дочерей", "Олечка! Подрастающее поколение уже вытесняет мамочку! Ваша копия и фигурка ваша", "Ви як сестри", "Обе красавицы! Маша точно на пятки наступает!", "Какие стройняшки. Класс!", "Просто супер, Олечка и дочечка,какие вы и стройные и красавицы!", – написали поклонники Оли в комментариях.

Оля Полякова с дочерью Машей Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова "поставила на место" всех критиков своей дочери. Ранее Оля Полякова показала подтянутую фигуру в бикини.



