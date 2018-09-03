Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

"Копия мамочки": Оля Полякова показала новое фото со старшей дочерью

Поклонники певицы отметили поразительное сходство Оли с дочерью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Оля Полякова. Фото: пресс-служба
Оля Полякова. Фото: пресс-служба

Знаменитая певица Оля Полякова находится в отличной физической форме и не упускает возможность продемонстрировать фигуру, публикуя фото в Instagram. Похоже, что к здоровому образу жизни Полякова приучает и своих детей. На странице артистки в Instagram появилось фото, на котором она со своей старшей дочерью – 13-летней Марией – позирует в спортивной форме. "А мы на спорте", – подписала фото певица.

40011265_492584191205460_758491383387389952_n
Оля Полякова с дочерью Машей
Фото: instagram.com/polyakovamusic
 

"Копия мамочка", "Хорошие девочки! Фигурки классные! Лица счастливые! Так держать!", "Отлично выглядите. Даете правильный пример для дочерей", "Олечка! Подрастающее поколение уже вытесняет мамочку! Ваша копия и фигурка ваша", "Ви як сестри", "Обе красавицы! Маша точно на пятки наступает!", "Какие стройняшки. Класс!", "Просто супер, Олечка и дочечка,какие вы и стройные и красавицы!", – написали поклонники Оли в комментариях.

39651393_292163404919137_8712376730855145472_n
Оля Полякова с дочерью Машей
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова "поставила на место" всех критиков своей дочериРанее Оля Полякова показала подтянутую фигуру в бикини.


Еще несколько материалов по теме:
Солистка "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова заявила, что уходит из группы "Как сестрички": Вера Брежнева показала новое фото старшей дочери "Горячая, как хачапури": появились редкие кадры Тины Кароль в бикини
дочь певица Оля Полякова
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров