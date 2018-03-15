Копия мамы: Милла Йовович показала свою младшую дочь

42-летняя американская актриса русско-черногорского происхождения Милла Йовович поделилась фото своей младшей дочери Дашиэл Иден Йовович-Андерсон, которая родилась в 2015 году. Отец малышки – супруг Миллы, режиссер Пол Андерсон. У них также есть старшая дочь Эва Габо Андерсон , которая появилась на свет в 2007 году. Не так давно Милла делилась фото с Эвой. Многие поклонники отметили, что девочка –копия мамы: "Какие красивые, очень похожи черты лица", "Доченька очень на Вас похожа!", – писали они. Похоже, что и младшая дочь Миллы пошла в маму.

Фото: instagram.com/millajovovich

Фото: instagram.com/millajovovich

"Посмотрите на мою малышку, сейчас она болеет, лежит в постели. Обе мои девочки болели и набирались сил со времен праздников.Это так расстраивает. В Лос-Анджелесе обострилась эпидемия гриппа", – подписала фото Милла.

Дочь Риз Уизерспун также часто сравнивают с ее звездной мамой. Недавно Ава и Риз появились вместе на красной дорожке на премьере фильма "Излом времени" в Лондоне. Для мероприятия Риз выбрала платье нежно-голубого оттенка от ливанского дизайнера Elie Saab и босоножки в тон платью от Christian Louboutin. Ава позировала фотографам в платье от Valentino и босоножках Stella McCartney.