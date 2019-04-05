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Копия мамы: сына Элизабет Херли перепутали с девушкой

Парню исполнилось 17 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:54
Лиз Херли
Лиз Херли
Фото: instagram.com/elizabethhurley1

53-летняя модель актриса Лиз Херли – счастливая мама сына Демиана. Буквально вчера, 4 апреля, ему исполнилось 17 лет. Мама, а также многие знаменитости и просто подписчики парня поздравили его с днем рождения. Стоит отметить, что длинноволосый Демиан – копия Лиз, а некоторые комментаторы отметили, что внешне он очень похож на девушку.

Сын Элизабет Херли Демиан
Сын Элизабет Херли Демиан
Фото: instagram.com/elizabethhurley1

"С днем рождения, девочка", "Ох, блин, ты выглядишь женственнее моей девушки", "Она девушка?", "Этот парень выглядит, как парень", "Выглядишь, как девушка на фото".

комментарии подписчиков в Instagram

Отметим, что Элизабет с сыном очень дружны. В Instagram-аккаунте знаменитости есть множество фото с Демианом. Херли не раз признавалась, что многие снимки делает ее сын. Некоторые пользователи сети были разгневаны, узнав, что откровенные фото матери делает ее несовершеннолетний сын.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Элизабет Херли завела роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон. Недавно Теру и Херли были замечены на автогонке Формула-Е в Марокко. Как сообщили инсайдеры издания, звезды весь день провели рядом, а после отправились на ужин после гонки.

Элизбет Херли часто демонстрирует свою фигуру. Так, звезда надела соблазнительное платье на одно из мероприятий.

Смотрите видео о самых дорогих купальниках мира:

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актриса модель Элизабет Херли
Источник: Сегодня
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