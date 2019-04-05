Копия мамы: сына Элизабет Херли перепутали с девушкой
Парню исполнилось 17 лет
53-летняя модель актриса Лиз Херли – счастливая мама сына Демиана. Буквально вчера, 4 апреля, ему исполнилось 17 лет. Мама, а также многие знаменитости и просто подписчики парня поздравили его с днем рождения. Стоит отметить, что длинноволосый Демиан – копия Лиз, а некоторые комментаторы отметили, что внешне он очень похож на девушку.
"С днем рождения, девочка", "Ох, блин, ты выглядишь женственнее моей девушки", "Она девушка?", "Этот парень выглядит, как парень", "Выглядишь, как девушка на фото".
Отметим, что Элизабет с сыном очень дружны. В Instagram-аккаунте знаменитости есть множество фото с Демианом. Херли не раз признавалась, что многие снимки делает ее сын. Некоторые пользователи сети были разгневаны, узнав, что откровенные фото матери делает ее несовершеннолетний сын.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Элизабет Херли завела роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон. Недавно Теру и Херли были замечены на автогонке Формула-Е в Марокко. Как сообщили инсайдеры издания, звезды весь день провели рядом, а после отправились на ужин после гонки.
Элизбет Херли часто демонстрирует свою фигуру. Так, звезда надела соблазнительное платье на одно из мероприятий.
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