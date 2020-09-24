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Счастливая Светлана Тарабарова рассказала, на кого похожа новорожденная малышка

Сегодня, 19:00

Умилительные фото из роддома

23 сентября популярная украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) стала мамой во второй раз. У певицы и ее супруга Алексея родилась дочь. Новоиспеченные родители поделились первыми кадрами из роддома, а также рассказали, как прошли роды.

Светлана Тарабарова со своим супругом Алексеем и их дочкой
Светлана Тарабарова со своим супругом Алексеем и их дочкой
Фото: t.me/osoblyve

Светлана Тарабарова записала трогательное видео, на котором призналась, что новорожденная дочь — копия отца, и все чувствуют себя прекрасно. Артистка также пообещала поклонникам показать лицо малышки в скором времени. Первыми фото и видео певица поделилась с подругой и кумой Соломией Витвицкой, которые телеведущая опубликовала на своем Telegram-канале.

Как рассказала Соломия в публикации под фото, вечером 23 сентября Светлана и Алексей смотрели фильм в кинотеатре, а после — сразу же поехали в роддом. Роды прошли быстро, всего за три часа. Малышка родилась ростом 54 см и весом 3560 г.

К столь особенному событию TARABAROVA выпустила песню "Сонечко", которую посвятила своей дочери. В новом клипе певицы появляются трогательные кадры с ее сыном Иваном, родившемся в 2018 году.

Отметим, что на днях и 25-летняя Джиджи Хадид впервые стала мамой.

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Источник: t.me/osoblyve
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