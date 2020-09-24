Счастливая Светлана Тарабарова рассказала, на кого похожа новорожденная малышка
Умилительные фото из роддома
23 сентября популярная украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) стала мамой во второй раз. У певицы и ее супруга Алексея родилась дочь. Новоиспеченные родители поделились первыми кадрами из роддома, а также рассказали, как прошли роды.
Светлана Тарабарова записала трогательное видео, на котором призналась, что новорожденная дочь — копия отца, и все чувствуют себя прекрасно. Артистка также пообещала поклонникам показать лицо малышки в скором времени. Первыми фото и видео певица поделилась с подругой и кумой Соломией Витвицкой, которые телеведущая опубликовала на своем Telegram-канале.
Как рассказала Соломия в публикации под фото, вечером 23 сентября Светлана и Алексей смотрели фильм в кинотеатре, а после — сразу же поехали в роддом. Роды прошли быстро, всего за три часа. Малышка родилась ростом 54 см и весом 3560 г.
К столь особенному событию TARABAROVA выпустила песню "Сонечко", которую посвятила своей дочери. В новом клипе певицы появляются трогательные кадры с ее сыном Иваном, родившемся в 2018 году.
Отметим, что на днях и 25-летняя Джиджи Хадид впервые стала мамой.
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