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Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон поздравили женщин с Днем матери: фото

22 марта в Великобритании отмечается Mothering Sunday

Инна Петрова
Сегодня, 13:06

22 марта в Великобритании отмечается День матери, который также называют Mothering Sunday. Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон поздравили женщин с этим днем и опубликовали архивные фото.

День матери в Великобритании празднуется в четвертое воскресенье Великого поста, ровно за три недели до Пасхи. С праздником матерей британок и женщин всего мира поздравили члены знаменитой королевской семьи.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: AFP

На официальной странице монаршей семьи в Instagram появился пост с черно-белой фотографией. На ней запечатлены Елизавета со своей матерью, которую также звали Елизавета. Снимок датирован 1951 годом.

"Материнское воскресенье – это возможность поблагодарить всех матерей и опекунов, где бы они ни находились. Желаем вам особенного Дня матери", – говорится в сообщении.

INSTAGRAM

"Для матерей, новых и старых, и семей, которые сегодня вместе и врозь – мы думаем о вас всех в это трудное время. Счастливого Дня Матери", – говорится в обращении Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

В социальной опубликован пост с фотографиями, на которых герцог и герцогиня Кембриджские запечатлены с детьми в Норфолке, Диана, принцесса Уэльская, со своими детьми принцем Уильямом и принцем Гарри, Кэрол Миддлтон со своей дочерью Кэтрин, а также открытка от принца Георгия его матери в этот День Матери.

INSTAGRAM

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