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Королева Елизавета II нуждается в операции – СМИ

У Ее Величества возобновились боли в суставах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

Британская королева Елизавета II, которая недавно вопреки своему монаршескому статусу подала чай работнику Букингемского дворца, страдает от болей в правом колене. Ранее у Ее Величества уже наблюдались проблемы с суставом и это сильно мешало ей ходить, но частично с помощью медицинского вмешательства проблема на время была устранена.

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Как сообщает издание Express.co.uk, боли в суставах снова возобновились и теперь врачи настаивают на срочной операции. Однако Елизавета II отказывается, поскольку не хочет тратить много времени на восстановление.

"Она не хочет тратить слишком много времени на реабилитацию после операции. В прошлом году на выставке цветов в Челси королева разговаривала с друзьями и сказала, что ее очень беспокоит правое колено. И все же люди ее поколения не привыкли жаловаться", – рассказал инсайдер.

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Отметим, что впервые проблемы с коленом у Ее Величества начались в 2003 году. Тогда она упала и растянула связки, что усложнило ее передвижение и было принято решение провести операцию. Сейчас свое плохое самочувствие Елизавета II скрывает даже от близких.

Напомним, что недавно герцоги Сассекские возмутили королеву Елизавету ІІ своим отказом на ее приглашение.

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