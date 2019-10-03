Королева Елизавета II нуждается в операции – СМИ

У Ее Величества возобновились боли в суставах

Елизавета II Фото: AFP

Британская королева Елизавета II, которая недавно вопреки своему монаршескому статусу подала чай работнику Букингемского дворца, страдает от болей в правом колене. Ранее у Ее Величества уже наблюдались проблемы с суставом и это сильно мешало ей ходить, но частично с помощью медицинского вмешательства проблема на время была устранена.

Смотрите также: экс-повар Букингемского дворца раскрыл тайну Елизаветы ІІ:

Как сообщает издание Express.co.uk, боли в суставах снова возобновились и теперь врачи настаивают на срочной операции. Однако Елизавета II отказывается, поскольку не хочет тратить много времени на восстановление.

"Она не хочет тратить слишком много времени на реабилитацию после операции. В прошлом году на выставке цветов в Челси королева разговаривала с друзьями и сказала, что ее очень беспокоит правое колено. И все же люди ее поколения не привыкли жаловаться", – рассказал инсайдер.

Отметим, что впервые проблемы с коленом у Ее Величества начались в 2003 году. Тогда она упала и растянула связки, что усложнило ее передвижение и было принято решение провести операцию. Сейчас свое плохое самочувствие Елизавета II скрывает даже от близких.

Напомним, что недавно герцоги Сассекские возмутили королеву Елизавету ІІ своим отказом на ее приглашение.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.