Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Королева Елизавета II показала фото с тремя наследниками

Снимок был выпущен в честь нового десятилетия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Королевская семья выпустила фото в честь нового десятилетия. На снимке запечатлена королева Елизавета II с тремя престолонаследниками – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.

Смотрите сюжет о 72-летии брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа:

Кенсингтонский дворец опубликовал в Instagram кадр с официальной фотосессии наследников британской короны, в котором Елизавета II позирует с сыном, внуком и правнуком.

"С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим последователям счастливого и здорового 2020 года", – говорится в описании.

INSTAGRAM

К слову, это фото было сделано еще до католического рождества, в день, когда королевская семья готовила пудинги в рамках благотворительной акции королевского британского легиона "Вместе в Рождество".

Примечательно, что сын принца Уильяма теперь одет в брюки, ведь традиционно королевские мальчики носят шорты даже зимой ровно до шестилетнего возраста. Принцу Джорджу исполнилось шесть лет минувшим летом.

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям вспомнили самые яркие моменты года в волшебном видео.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Догоняет Меган Маркл: сколько Кейт Миддлтон потратила на одежду в 2019-м году Бывший слуга Елизаветы II рассказал о вредных привычках королевы Трогательный момент: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились редким фото из архива
принц Уильям Принц Чарльз принц Джордж королевская семья королева Елизавета II
Реклама

Новости партнеров

В семье Андрея Малахова ожидается прибавление?
В семье Андрея Малахова ожидается прибавление?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Невеста Королевой и Тарзана рассказала об отношениях с их сыном
Невеста Королевой и Тарзана рассказала об отношениях с их сыном
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:05Fun

4 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака: отличное время для путешествий

Вчера, 15:00Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:17Fun

Лучшие колядки 2020 на украинском языке

Вчера, 09:04Техно

Ниже плинтуса: дешевый смартфон Nokia рухнул в цене

2 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

2 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание: Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

2 январяШоу-бизнес

В Новый год с шиком! Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке

2 январяEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

2 январяFood

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

2 январяТехно

Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

2 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

1 январяТехно

Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

1 январяEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи, смс и яркие открытки

1 январяEvents

Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

1 январяEvents

Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

Новости партнеров

Любимые блюда членов королевской семьи
Любимые блюда членов королевской семьи
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019
Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак