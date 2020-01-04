Королева Елизавета II показала фото с тремя наследниками

Снимок был выпущен в честь нового десятилетия

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Королевская семья выпустила фото в честь нового десятилетия. На снимке запечатлена королева Елизавета II с тремя престолонаследниками – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.

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Кенсингтонский дворец опубликовал в Instagram кадр с официальной фотосессии наследников британской короны, в котором Елизавета II позирует с сыном, внуком и правнуком.

"С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим последователям счастливого и здорового 2020 года", – говорится в описании.

INSTAGRAM

К слову, это фото было сделано еще до католического рождества, в день, когда королевская семья готовила пудинги в рамках благотворительной акции королевского британского легиона "Вместе в Рождество".

Примечательно, что сын принца Уильяма теперь одет в брюки, ведь традиционно королевские мальчики носят шорты даже зимой ровно до шестилетнего возраста. Принцу Джорджу исполнилось шесть лет минувшим летом.

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