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Елизавета II ушла на карантин: официальное заявление королевы

Ее Величество с супругом покинули Лондон и будут жить в Виндзорском замке

Валерия Ильченко
Сегодня, 21:18

Несколько дней назад в прессе появилась информация, что 93-летняя королева Великобритании Елизавета II вместе с 98-летним супругом, принцем Филиппом, покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок из-за пандемии коронавируса COVID-19.

А 19 марта выяснилось, что Ее Величество официально ушла на карантин. Вместе с супругом они покинули Лондон и будут жить в Виндзорском замке (по информации СМИ, до Пасхи, которая в 2020 году припадает на 19 апреля). Об изоляции Елизавета II заявила на официальных страницах королевской семьи в социальных сетях. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса монархиня призвала британцев изменить привычный образ жизни и соблюдать меры безопасности.

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"Сегодня мы с Филиппом прибыли в Виндзор. Мы знаем, что многие люди и семьи по всему Соединенному Королевству и по всему миру находятся в состоянии большой тревоги и неопределенности. Нам всем советуют скорректировать образ жизни для общего блага народов, частью которых мы являемся, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых групп (королева в этом году отметит 94-летие, а, как известно, пожилые люди – в группе риска заражения коронавирусом. – Ред.)", – говорится в заявлении.

Ее Величество поблагодарила за работу ученых, врачей и сотрудников государственных служб, а также заверила, что мир справится с пандемией.

"Вы можете быть уверены, что я и моя семья готовы сделать все возможное", – заключила королева.

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Ранее мы также писали, что принц Уильям обратился к британцам с важной просьбой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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