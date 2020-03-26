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Королева Елизавета II впервые провела аудиенцию по телефону: фото

Ее Величество самоизолировалась

Валерия Ильченко
Сегодня, 13:38

На прошлой неделе Елизавета II сообщила, что приняла решение самоизолироваться. Королева и ее супруг принц Филипп уехали из Лондона в Виндзорский замок, где пробудут, как минимум, до Пасхи. Стоит отметить, планы могут измениться в связи с последними новостями королевской семьи. Выяснилось, что 71-летний сын Елизаветы II принц Чарльз заразился коронавирусом.

Однако карантин не мешает Ее Величеству занимать государственными делами. Так, Елизавета II провела еженедельную аудиенцию по телефону. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Instagram, где также появились фото.

INSTAGRAM

"Королева провела свою еженедельную аудиенцию у премьер-министра сегодня по телефону. Ее Величество, изображенная сегодня вечером в Виндзорском замке, проводила еженедельную аудиенцию у своего премьер-министра на протяжении всего ее правления", – говорится в сообщении.

Узнайте также подробности инфицирования принца Чарльза в сюжете:

Ранее мы также рассказали, как принц Чарльз борется с коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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