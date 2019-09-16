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Королева Елизавета ІІ запретила упоминать о Меган Маркл в ее присутствии – СМИ

Королева возмущена поведением герцогов Сассекских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41
Елизавета II и Меган Маркл
Елизавета II и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Елизавету ІІ настолько не устраивает поведение герцогов Сассекских, что она не желает ничего о них слышать. Так, недавно приближенные к королеве личности предупреждали всех гостей Ее Величества о том, что не стоит даже упоминать о Меган Маркл и принце Гарри, который недавно отметил 35-летие, в присутствии королевы. В противном случае их встреча будет обречена на провал.

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Придворные также лаконично описали отношение королевы Елизаветы к внуку принцу Гарри и его супруге Меган Маркл: "Это предел". Об этом сообщает The Sun.

Отметим, совет не упоминать о герцогах Сассекских не является частью официального протокола, и не факт, что сама королева знает о распространении этой информации. 

В то же время еще один инсайдер, приближенный к королевской семье, высказал сомнения относительно правдивости этой информации: "Я сомневаюсь в достоверности этих сообщений".

Отметим, этим летом Гарри и Меган резко раскритиковали из-за того, что они летали на частных самолетах. Кроме того, недавно герцоги Сассекские возмутили королеву Елизавету ІІ своим отказом на ее приглашение.

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