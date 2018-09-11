"Икра, шампанское, и кольцо с бриллиантом": Оля Полякова рассказала, как ей сделали предложение

Народная любимица отмечает 14 лет со дня свадьбы

Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Украинская популярная певица, народная любимица Оля Полякова, которая недавно показала новый образ в сексуальном платье с разрезом, отмечает годовщину свадьбы. 14 лет назад она вышла замуж за бизнесмена Вадима Полякова. К слову, долгое время Суперблондинка предпочитала не показывать супруга публике, храня семейное счастье в секрете.

Сегодня, 11 сентября, Оля вспомнила, как супруг сделал ей предложение и поделилась забавной историей с подписчиками в Instagram.

"Милый мой! Этот праздник неизменно начинается утром, за завтраком, когда ты и сделал мне предложение..., я проснулась вышла на кухню, а там шампанское, икра и ты, я спрашиваю "мы сегодня аристократы или дегенераты?" а ты мне: "мы сегодня жених и невеста" и бух на колено, и кольцо в пять карат мне на палец, ну разве я могла отказать??)))))" – разоткровенничалась Полякова.

Оля Полякова рассказала, как ей сделали предложение Фото:Instagram/polyakovamusic

Напомним, певица сменила 11 образов во время третьего эфира шоу "Танцы со звездами". Кроме того, Оля Полякова обратилась к Екатерине Кухар с извинениями: подробности скандала.