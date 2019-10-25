Королева ночи: ТОП-4 факта из жизни Оли Поляковой

Собственный огород, чувство юмора и сила голоса – что еще вы не знали о певице

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Полякова, у которой 26 октября состоится большой сольный концерт во Дворце спорта, уже давно стала настоящей дивой отечественного шоу-бизнеса. Поклонники в размышлениях, в чем же феномен артистки и почему она так популярна?

Оля Полякова была любовницей своего мужа. Детали в сюжете:

То, что Оля Полякова не оставляет безразличными многих украинцев – факт. Она не боится быть смешной и никогда не умалчивает о своих неудачах. "Сегодня" подготовили ТОП-4 факта из ее биографии.

Факт №1 – Сила голоса

Оля Полякова уже не раз доказывала, что может почти все. Ее диапазон голоса впечатляет. Певице под силу спеть любой жанр – от оперы до джаза.

Факт №2 – Главный кормилец в семье

Певица не скрывает, что на данный момент в семье она зарабатывает деньги: "Периодически супруг бунтует. Но, у него был кризис и уже года 4 я остаюсь главным добытчиком в семье".

Оля Полякова с мужем Вадимом Фото: instagram.com/polyakovamusic

Факт №3 – Огромное хозяйство

Этот факт до сих пор удивляет и мотивирует. Несмотря на свой плотный график, Оля Поялкова успевает похозяйничать дома – приготовить еду, вырастить помидоры, зелень, клубнику с малиной. Но самая главная страсть актрисы – изготовление домашних сыров! Более того, певица делится с подписчиками в социальной сети рецептами приготовления домашнего деликатеса, записывая пошаговые видео-инструкции.

"Я отдыхаю так. У меня много энергии. Я не могу сказать, что устаю. Представьте себе, сейчас приедет 2000 человек на концерт. Вот они меня зарядили и куда мне все это девать? Я приду к себе на огород и там все оставлю", – делится артистка.

Факт №4 – Чувство юмора на миллион

Чувство юмора у украинской знаменитости зашкаливает. Она всегда знает, что ответить и как поднять человеку настроение. Если вы хотите смешной комментарий, то смело обращайтесь к Поляковой.

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что спит отдельно от мужа.

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