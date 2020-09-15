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Королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием, показав его редкие фото

Сегодня, 15:09

Родственники герцога Сассекского тепло поздравили его с днем рождения

Сегодня, 15 сентября, 36-летие отмечает принц Гарри. Мы уже поделились интересными фактами из биографии Герцога Сассекского, а теперь предлагаем узнать, как с днем рождения принца поздравила его семья.

В соцсетях британской королевской семьи в день рождения одного из членов семейства традиционно публикуют поздравления и фото именинника или именинницы. Родственники Гарри тепло поздравили его с 36-летием, разместив редкие фото с ним на официальных страничках семьи.

Поздравление появилось на официальной странице бабушки Гарри, Елизаветы II и ее супруга Филиппа – The Royal Family. Было опубликовано фото, на котором Гарри разговаривает с Ее Величеством на одном из мероприятий.

Скриншот: соцсети

"Поздравляем герцога Сассекского с днем рождения! Королева и герцог во время приема членов программы "Молодые лидеры королевы" в Букингемском дворце в 2017 году", – говорится в подписи к снимку.

Также поздравление было опубликовано на странице отца Гарри принца Чарльза и его супруги Камиллы – Clarence House. На фото запечатлены Гарри и принц Чарльз.

Скриншот: соцсети

Старший брат Гарри, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон опубликовали забавное фото, которое было сделано во время их участия в забеге.

Скриншот: соцсети

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри выплатили Британии более 3 млн долларов.

История принца-мятежника Гарри – смотрите видео:

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