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Королевская традиция: зачем наряды для крещения правнуков Елизаветы II вымачивали в чае

Ее Величество издала необычный указ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Елизавета II и Меган Маркл
Елизавета II и Меган Маркл
Фото: Getty Images

В большой королевской семье Британии существует множество необычных традиций и правил, которые тяжело понять обычному человеку. Например, наряды для крещения правнуков Елизаветы II вымачивали в йоркширском чае.

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О такой необычной традиции в новой книге "Изнанка: Королева, камердинер и гардероб" рассказала камердинер Елизаветы II Анджела Келли. Как пишет издание Mirror, крестильное платье, которое использовалось при дворе, было сшито еще в 1841 году и за два века обносилось.

Поэтому Ее Величество распорядилась сшить новый наряд, но с одним условием – он должен точь-в-точь повторять оригинал. Ответственной за выполнение такого сверх задания стала Анджела Келли. Она должна была найти подходящее кружево и сшить облачение для таинства крещения. За тканями камердинер отправилась в Италию, где и нашла подходящее кружево, но белого цвета вместо оттенка слоновой кости.

Крестины принца Гарри
Крестины принца Гарри
Фото: Getty Images

"Весь процесс изготовления платья занял почти 9 месяцев. Все это время Ее Величество с интересом наблюдала, как ведутся работы", — говорится в сообщении.

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А для того, чтобы ткань приобрела нужный цвет, было решено вымочить ее в йоркширском чае, который известен своей крепостью. Кусочки кружева помещали в миску с холодной водой и всего на пять минут опускали пакетик с чаем. Благодаря такой процедуре удалось добиться максимальной схожести нового наряда с оригиналом. Первыми примеряли одеяние дети Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Маленький принц Джордж стал первым, кто прошел обряд крещения в новом облачении.

Крестины принца Джорджа
Крестины принца Джорджа
Фото: Getty Images

К слову, не так давно принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом в документальном фильме "Гарри и Меган: африканское путешествие", который вышел на британском канале ITV. Герцог Сассекский не стал отрицать конфликты и отметил, что у них бывают как хорошие, так и плохие времена.

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Источник: Mirror
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