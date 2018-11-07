Королевский конфуз: принца Уильяма едва не напоили на мероприятии

Герцогу Кембриджскому подсунули алкогольный коктейль во фляге

Принц Уильям. Фото: AFP

С принцем Уильямом, который с женой Кейт оскорбили принца Чарльза, случился конфуз на официальном мероприятии. На днях герцог Кембриджский побывал на параде, посвященном памяти погибших моряков-подводников Submariners 'Remembrance Service and Parade.

Принц не только возложил цветы к памятнику погибшим морякам. Он также принял участие в старой традиции, согласно которой военные почитают память своих сослуживцев глотком рома из фляги.

Принц Уильям Фото: AFP

Кто- то из моряков решил подшутить над герцогом и вместо рома подсунул ему целый алкогольный коктейль, пишет The Sun. Принцу пришлось выпить Jagermeister, смешенный с энергетическим напитком. Уильям признался, что этим напитком обжег себе горло.

Принц Уильям Фото: AFP

Напомним, не так давно в сети появилось архивное видео с выпускного принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На торжественном событии присутствовали Елизавета II и принц Чарльз с Камиллой. Отметим, что принц Уильям и Кейт учились в Сент-Эндрюсском университете, где и познакомились. Изначально они были друзьями. Их романтические отношения начали развиваться немного позже.