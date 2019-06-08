Королевский выход: Елизавета II и ее семья на параде Trooping the Colour

Во вторую субботу июня королева Великобритании празднует второй день рождения

Елизавета II на параде Trooping the Colour Фото: AFP

В субботу, 8 июня, в Лондоне началось празднование дня рождения королевы Елизаветы II. Свое 93-летие монархиня отметила в семейном кругу еще 21 апреля, а во вторую субботу июня, согласно традиции, она должна разделить праздник с подданными.

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Сегодня на параде Trooping the Colour, посвященному дню рождения королевы, появились члены королевской семьи. Среди них были Кейт Миддлтон, которая не пропустила ни одного парада в честь королевы, ее супруг принц Уильям, Меган Маркл, которая, по слухам, планирует переехать из Англии, принц Гарри, и другие. Примечательно, что на праздновании дня рождения королевы не оказалось мужа Елизаветы II – 97-летнего принца Филиппа.

День рождения Елизаветы II Фото: AFP День рождения Елизаветы II Фото: AFP 1/2

Сама Елизавета на парад прибыла в карете. Ее сопровождали королевские гвардейцы. Елизавета II вышла в свет в бежевом твидовом пальто, черных туфлях и с черной сумочкой. Образ правительница, как всегда, дополнила шляпкой в тон наряда.

День рождения Елизаветы II Фото: AFP День рождения Елизаветы II Фото: AFP 1/2

В параде Trooping the Colour ежегодно принимают участие около 1400 солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей, а тысячи подданных заполняют площадь и улицы возле Букингемского дворца. Во время парада королевское семейство сначала наблюдает за всем происходящим с площади Horseguards Parade, а затем с букингемского балкона.

День рождения Елизаветы II Фото: AFP День рождения Елизаветы II Фото: AFP 1/2

Напомним, что ранее состоялась историческая встреча Мелании Трамп и Елизаветы II.

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