Королевы Максима и Рания восхитили стильными образами на встрече в Гааге

Вчера король Иордании Абдалла II и королева Рания прибыли в Гаагу, где встретились с королем Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой. Нидерландские монархи встречали своих высокопоставленных гостей возле дворца Нордейнде.

46-летняя королева Максима выбрала для официальной встречи элегантное коричневое пальто с поясом, под которое подобрала шляпку и туфли в тон.

47-летняя королева Рания сделала ставку на голубой цвет. Для похода в музей современного искусства Gemeentemuseum, Рания предпочла стильное пальто от Salvatore Ferragamo и сумочку от Fendi.

Королева Рания, король Абдалла, король Виллем-Александр и королева Максима. Фото: AFP

Королева Рания, король Абдалла, король Виллем-Александр и королева Максима. Фото: AFP

Королева Рания, король Абдалла, король Виллем-Александр и королева Максима. Фото: AFP

Королева Рания и королева Максима. Фото: AFP

Напомним, королева Иордании Рания и Иванка Трамп появились на публике в одинаковых нарядах. Королева Рания была замечена в Анкаре в черном костюме от Alexander McQueen.

На днях Мелания Трамп вышла в свет пальто с поясом от Chloé и кожаных сапогах от Gianvito Rossi, стоимостью 1600 долларов.