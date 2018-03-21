Королевы Максима и Рания восхитили стильными образами на встрече в Гааге

Сегодня, 10:40

47-летняя королева Рания сделала ставку на голубой цвет

Королева Рания, король Абдалла, король Виллем-Александр и королева Максима. Фото: AFP
Королева Рания, король Абдалла, король Виллем-Александр и королева Максима. Фото: AFP

Вчера король Иордании Абдалла II и королева Рания прибыли в Гаагу, где встретились с королем Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой. Нидерландские монархи встречали своих высокопоставленных гостей возле дворца Нордейнде.

46-летняя королева Максима выбрала для официальной встречи элегантное коричневое пальто с поясом, под которое подобрала шляпку и туфли в тон.

47-летняя королева Рания сделала ставку на голубой цвет. Для похода в музей современного искусства Gemeentemuseum, Рания предпочла стильное пальто от Salvatore Ferragamo и сумочку от Fendi.

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Королева Рания, король Абдалла, король Виллем-Александр и королева Максима. Фото: AFP 

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Королева Рания, король Абдалла, король Виллем-Александр и королева Максима. Фото: AFP 

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Королева Рания, король Абдалла, король Виллем-Александр и королева Максима. Фото: AFP

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Королева Рания и королева Максима. Фото: AFP 

Напомним, королева Иордании Рания и Иванка Трамп появились на публике в одинаковых нарядахКоролева Рания была замечена в Анкаре в черном костюме от Alexander McQueen. 

На днях Мелания Трамп вышла в свет пальто с поясом от Chloé и кожаных сапогах от Gianvito Rossi, стоимостью 1600 долларов.
монархи, пальто, король Абдалла, королева Рания

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"Сегодня"

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