Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

Узнайте, действительно ли Джеки Чан заражен

Недавно в прессе распространили информацию о том, что известный гонконгский актер Джеки Чан попал в больницу с подозрением на коронавирус, ссылаясь на испанское издание Sputnik. Однако этот же ресурс опровергает новость о госпитализации Джеки Чана.

Так, появились данные, что актер посетил вечеринку, на которой присутствовали представители правоохранительных органов. Один из них оказался заражен коронавирусом. В результате заболели члены его семьи, а коллеги находятся на карантине.

Однако выяснилось, что на самом деле Джеки Чан был замечен на другой вечеринке и, соответственно, не контактировал с зараженным полицейским.

Джеки Чан Фото: instagram.com/jackiechan

Отметим, Джеки Чан всерьез обеспокоен эпидемией коронавируса. Более того, ранее знаменитость заявил о готовности заплатить крупную сумму – 1 миллион юаней (более 142 тысяч долларов) тем, кому удастся изобрести лекарство от смертельного вируса.

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