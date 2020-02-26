Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду
Узнайте, действительно ли Джеки Чан заражен
Недавно в прессе распространили информацию о том, что известный гонконгский актер Джеки Чан попал в больницу с подозрением на коронавирус, ссылаясь на испанское издание Sputnik. Однако этот же ресурс опровергает новость о госпитализации Джеки Чана.
Так, появились данные, что актер посетил вечеринку, на которой присутствовали представители правоохранительных органов. Один из них оказался заражен коронавирусом. В результате заболели члены его семьи, а коллеги находятся на карантине.
Однако выяснилось, что на самом деле Джеки Чан был замечен на другой вечеринке и, соответственно, не контактировал с зараженным полицейским.
Отметим, Джеки Чан всерьез обеспокоен эпидемией коронавируса. Более того, ранее знаменитость заявил о готовности заплатить крупную сумму – 1 миллион юаней (более 142 тысяч долларов) тем, кому удастся изобрести лекарство от смертельного вируса.
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