Кортни Кардашьян показала горячие фото с отдыха

Звездные сестры устроили себе девичник

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

После запуска нового сезона шоу "Семейство Кардашьян" знаменитые сестры решили немного расслабиться и отправились на отдых сугубо женской компанией. 34-летняя Хлои и 40-летняя Кортни весело проводят время на островах Теркс и Кайкос вместе со своими подругами.

Смотрите видео о том, как однажды поссорились звездные сестры Кардашьян:

Девушки то и дело делятся сексуальными фото, на которых позируют в бикини на фоне морских пейзажей.

Хлои и Кортни Кардашьян в бикини Фото: instagram.com/kourtneykardash

Сестры Кардашьян на отдыхе Фото: instagram.com/kourtneykardash

Кроме манящих снимков, Кортни Кардашьян показала зажигательное видео, на котором они шагают по пляжу, а затем забегают в море, демонстрируя аппетитные формы.

"Парням вход запрещен", – написала светская львица Кортни Кардашьян.

May 18, 2019 at 12:39pm PDT INSTAGRAM (@kourtneykardash) on

Ранее мы писали, что 10 мая Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. Звездной паре малыша родила суррогатная мать. А на днях Ким Кардашьян рассекретила имя новорожденного сына.

Напомним, Наталья Могилевская прокомментировала свое откровенное видео в Instagram.

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