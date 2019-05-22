Кортни Кардашьян показала горячие фото с отдыха
Звездные сестры устроили себе девичник
После запуска нового сезона шоу "Семейство Кардашьян" знаменитые сестры решили немного расслабиться и отправились на отдых сугубо женской компанией. 34-летняя Хлои и 40-летняя Кортни весело проводят время на островах Теркс и Кайкос вместе со своими подругами.
Смотрите видео о том, как однажды поссорились звездные сестры Кардашьян:
Девушки то и дело делятся сексуальными фото, на которых позируют в бикини на фоне морских пейзажей.
Кроме манящих снимков, Кортни Кардашьян показала зажигательное видео, на котором они шагают по пляжу, а затем забегают в море, демонстрируя аппетитные формы.
"Парням вход запрещен", – написала светская львица Кортни Кардашьян.
Ранее мы писали, что 10 мая Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. Звездной паре малыша родила суррогатная мать. А на днях Ким Кардашьян рассекретила имя новорожденного сына.
Напомним, Наталья Могилевская прокомментировала свое откровенное видео в Instagram.
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