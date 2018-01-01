Кортни Кардашьян порадовала поклонников фото в купальнике

Старшая сестра Ким Кардашьян разместила фото в Instagram

Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash

Не так давно, старшая сестра Ким Кортни Кардашьян снялась в довольно откровенной фотосессии. Телезвезда и бизневумен опубликовалала в Instagram соблазнительное фото, на котором она позирует в розовом плаще, а под ним – абсолютно ничего нет. Отметим, что снялась звезда в такой пикантной фотосессии специально для журнала V Magazine.

Кортни – мать троих детей и находится в отличной физической форме. Как и ее младшая сестра Ким, Кортни нередко радует поклонников подобными фото в соцсетях.

В этот раз звезда разместила в Instagram фото в купальнике ментолового цвета.

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

Напомним, на своей странице в Instagram 37-летняя телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась очередным архивным фото со своей старшей сестрой Кортни и отметила, что ее 4-летняя дочь Норт очень на них похожа.

Ранее Ким Кардашьян опубликовала редкое фото со своим отцом, сестрой и братом. Отец Ким – Роберт Кардашьян умер в 2003 году от рака пищевода.

Секреты семейства Кардашьян – смотрите видео:







