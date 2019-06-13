Кортни Кокс подарила дочери свое платье: трогательное фото

Актриса мило поздравила дочь Коко с 15-летием

Кортни Кокс Фото: Getty Images

Голливудская актриса Кортни Кокс, наиболее известна по роли Моники в культовом сериале "Друзья", воспитывает дочь Коко, которой сегодня, 13 июня, исполняется 15 лет. В честь торжественного события Кортни подарила девочке винтажное платье, которое сама надевала на одну из кинопремьер более 20 лет назад, еще в 1998 году.

Платье, которое старше Коко на шесть лет, все еще в идеальном состоянии, особенно на стройном теле девушки, которая активно занимается спортом и регулярно публикует снимки, где позирует полуобнаженной, несмотря на столь юный возраст.

Кортни Кокс показала, как ее платье сидит на дочери и сделала коллаж с разницей в 21 год. На одном снимке позирует сама актриса, на втором – Коко Аркетт.

Кортни Кокс и ее дочь Коко Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

"Это была чертовски удачная покупка. 21 год спустя...", – подписала кадр актриса.

Отметим, в прошлом году между Кортни Кокс и Коко произошел конфликт, в результате которого она едва не лишилась опеки над дочерью. Бывший супруг звезды и отец Коко, актер Дэвид Аркетт, пригрозил ей изменением условий опеки. Как выяснилось, девочка жаловалась отцу на мать, уверяя его в том, что она слишком ее контролирует.

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