"Космос": Астафьева вновь восхитила сеть пикантными фото

Модель и певица позировала в мини и с накладными прядями

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева нередко балует своих поклонников откровенными фото. Звезда не стесняется примерять смелые образы и позировать в них на камеру.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

На этот раз Астафьева опубликовала в своем Instagram два фото, на которых она позирует в коротком облегающем платье и с длинными накладными прядями.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонники в очередной раз забросали модель комплиментами: "Реально космос", "Моя ж ты красавица", "Идеал красоты", "Даша, вы богиня", "И создал Бог идеал,и дал ему название Дарья", "Удивительная женщина! Способна быть настолько разной,при этом всегда сохраняет свою индивидуальность, грацию, сексуальность. Восхищаюсь!".

Напомним, Даша Астафьева показала фигуру в золотистом бикини. Кроме этого, Даша Астафьева поделилась первыми горячими кадрами со съемочной площадки фильма, где предстает в кружевном пеньюаре.

Смотрите видео о самых откровенных платьях знаменитостей:

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