Ковровая дорожка, фотозона и зрительские трибуны: как идет подготовка к "Оскару 2019"
Как идет подготовка к премии "Оскар 2019" уже знает съемочная группа "Сегодня"
Сотни метров красной дорожки, шикарная фотозона для звезд, самая дорогая техника и пресса с разных уголков планеты. Так идет подготовка к самой ожидаемой и престижной премии в мире кино – "Оскар". Всего несколько дней осталось до этого грандиозного события, а подготовка к нему идет полным ходом. За тем, как готовятся к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019" уже следит съемочная группа "Сегодня" - на месте события работают известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.
На самом самом знаменитом месте Лос-Анджелеса – Алее звезд всегда полно туристов. Но за неделю до церемонии награждения "Оскар" она перекрывается металлическими конструкциями. Именно там и располагается красная дорожка премии.
Длина красной дорожки, по которой вот уже через несколько дней пройдутся известные актеры, режиссеры, музыканты и продюсеры, приблизительно 200 метров, ширина – около 10.
Главная фотозона "Оскара" выглядит шикарно. Она изготовлена с деревянных блоков, каждый из которых весит более 100 килограмм.
Съемочная группа "Сегодня" даже успела пообщаться со знаменитым фотографом из Канады, который будет делать снимки звезд на красной дорожке "Оскара 2019".
"Меня зовут Марк Меди, я из Канады и фотографирую все, что происходит на "Оскаре" уже 5 лет!", – поделился фотограф.
Также тут расположены зрительские трибуны и попасть туда может каждый, правда, для этого необходимо принять участие в специальном розыгрыше билетов, или же стать журналистом проекта "Сегодня"!
Напомним, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара". На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий. Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30.
Ранее сайт "Сегодня" написал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".
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