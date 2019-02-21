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Ковровая дорожка, фотозона и зрительские трибуны: как идет подготовка к "Оскару 2019"

Как идет подготовка к премии "Оскар 2019" уже знает съемочная группа "Сегодня"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45

Сотни метров красной дорожки, шикарная фотозона для звезд, самая дорогая техника и пресса с разных уголков планеты. Так идет подготовка к самой ожидаемой и престижной премии в мире кино – "Оскар". Всего несколько дней осталось до этого грандиозного события, а подготовка к нему идет полным ходом. За тем, как готовятся к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019" уже следит съемочная группа "Сегодня" - на месте события работают известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

На самом самом знаменитом месте Лос-Анджелеса – Алее звезд всегда полно туристов. Но за неделю до церемонии награждения "Оскар" она перекрывается металлическими конструкциями. Именно там и располагается красная дорожка премии. 

Длина красной дорожки, по которой вот уже через несколько дней пройдутся известные актеры, режиссеры, музыканты и продюсеры, приблизительно 200 метров, ширина – около 10.

Подготовка красной дорожки "Оскара"
Подготовка красной дорожки "Оскара"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Главная фотозона "Оскара" выглядит шикарно. Она изготовлена с деревянных блоков, каждый из которых весит более 100 килограмм.

Фотозона премии "Оскар"
Фотозона премии "Оскар"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Съемочная группа "Сегодня" даже успела пообщаться со знаменитым фотографом из Канады, который будет делать снимки звезд на красной дорожке "Оскара 2019".

"Меня зовут Марк Меди, я из Канады и фотографирую все, что происходит на "Оскаре" уже 5 лет!", – поделился фотограф.

Также тут расположены зрительские трибуны и попасть туда может каждый, правда, для этого необходимо принять участие в специальном розыгрыше билетов, или же стать журналистом проекта "Сегодня"!

Напомним, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара".  На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий. Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30.

Ранее сайт "Сегодня" написал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Ранее съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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Источник: Сегодня
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