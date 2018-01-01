Кожаная куртка за пять тысяч евро и юбка-карандаш: Мелания Трамп впечатлила стильным образом

Мелания Трамп появилась на публике в стильном наряде

Мелания Трамп. Фото: AFP

В Белом доме прошло официальное мероприятие, во время которого Мелания Трамп объявила о запуске своей программы Be Best.

Эта кампания будет направлена на защиту детей и информирование их о борьбе с трудностями, с которыми они ежедневно сталкиваются в современном мире.

Мелания Трамп появилась на публике в стильном образе.

Первая леди США выбрала светло-коричневую кожаную куртку с поясом от Ralph Lauren, стоимостью пять тысяч евро, и белую юбку-карандаш.

Мелания Трамп Фото: AFP

Мелания Трамп с мужем Фото: AFP

Мелания Трамп с мужем Фото: AFP

Куртка как у Мелании Трамп Фото: скриншот

Недавно, Мелания Трамп и Брижит Макрон встретились в Белом доме. Первая леди Франции появилась в комплекте от своего любимого бренда Louis Vuitton – платье и пальто лимонного оттенка. Свой наряд 65-летняя Бриджит дополнила туфлями и модной сумочкой.

Напомним, Даунн Карен объяснила главные модные привычки Мелании Трамп. По ее мнению, почти каждый наряд первой леди США имеет под собой психологическую подоплеку. Так, по мнению эксперта, Мелания Трамп предпочитает накидывать пальто на плечи, чтобы лишний раз не давать супругу повода взять ее за руку.

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