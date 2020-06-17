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Крах семейной жизни: кто из украинских и голливудских звезд начал 2020 год с развода

Сегодня, 15:11

Владимир Остапчук, Снежана Онопко Меган Фокс и другие артисты, которые официально развелись

Начало 2020 года запомнится не только радостными новостями о свадьбах и пополнениях в звездных семьях, но печальными известиями о разводках в, казалось бы, даже самых крепких парах. Страсти кипят не только в голливудском бомонде, но и украинском – Владимир Остапчук, Снежана Онопко – и это еще не весь список знаменитостей, которые решили официально расторгнуть брак со своими половинками.

Разводы звезд 2020
Разводы звезд 2020
Фото: Getty Images

Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить, кто из знаменитых личностей начал 2020 год с разводов.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук и Елена Войченко
Владимир Остапчук и Елена Войченко
Фото: Instagram.com

6 марта 2020 года украинский телеведущий Владимир Остапчук официально расторгнул брак со своей супругой Еленой Войченко. После громкого и скандального развода артист заявил, что они уладили все бытовые и финансовые вопросы с экс-женой.

За 12 лет брака с Еленой они нажили две квартиры, автомобиль и деньги. Но после развода бывшие супруги разделили все поровну.

Владимир Остапчук с экс-женой и их детьми
Владимир Остапчук с экс-женой и их детьми
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Всего у нас было около 60 тысяч. Мы их разделили поровну. Я забрал один свой чемодан, сел в свой автомобиль и уехал, а все остальное оставил. Так должен поступить настоящий мужчина. Я считаю, что это благородно", – поделился Остапчук.

Для ускорения бракоразводного процесса Елена отказалась от алиментов. Экс-супруги договорились – Владимир будет поддерживает своих детей материально на постоянной основе. Но не все закончилось на позитивной ноте. Остапчук подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы Елены. После чего экс-супруга телеведущего сделала громкое заявление.

По ее словам, Владимир сообщил их дочери, что у нее скоро будет новая мама – Кристина Горняк, с которой на данный момент 35-летний шоумен проживает в киевской квартире.

Но сам шоумен эти слова опровергает, утверждая, что Елена Войченко впутывает детей в свои манипуляции. Новая избранница Остапчука с детьми возлюбленного еще не знакома, а вот к родителями артистка в Умань они уже наведывались.

Снежана Онопко

Модель Снежана Онопко
Модель Снежана Онопко
Фото: instagram.com/branislavmakeup

Этой весной украинская супермодель Снежана Онопко ошеломила поклонников новостью – после 10 лет побоев она разводится со своим супругом. Оказалось, что все эти года модель подвергалась домашнему насилию со стороны бизнесмена Николая Щура, который избивал, насиловал и изменял ей.

Более того, 33-летняя манекенщица утверждает, что Николай забрал у нее автомобиль, ее личные вещи и даже драгоценности. Год назад Николай вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество, и с этого момента ситуация ухудшилась. Онопко призналась, что не решалась рожать от него детей, поэтому ни разу за 10 лет не была беременна.

Супермодель Снежана Онопко
Супермодель Снежана Онопко
Фото: instagram.com/snejanaonopka15

В добавок ко всему, муж обманул Снежану еще до свадьбы. Николай Щур заработал на тогда еще будущей жене 80 тысяч долларов, о чем она узнала спустя годы совместной жизни. Снежана решила поменять свое авто на новый Porsche Cayenne, а Николай вызвался доплатить недостающую сумму за машину, но в результате обмана заработал 80 тысяч долларов.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Фото: Getty Images

После десяти лет брака известная модель Меган Фокс разводится со своим мужем Брайаном Остином Грином. Звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера). Но сам Грин заявил, что причина развода кроется не в изменах или новых отношениях.

Несмотря на признание звезды "Беверли-Хиллз" в том, что у него все еще остались чувства к Меган, в СМИ появилась информация о новом романе Брайана. Голливудский актер начал встречаться с 25-летней Кортни Стодден. Слухи об этих отношениях появились после того, как возле ресторана Брайан Остин Грин попал в объективы папарацци с новой девушкой.

Актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Фото: Getty Images

"Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И я знаю, то, что мы построили нашу семью, – это действительно круто и по-настоящему особенно", – заявил Брайан Остин.

По его словам, бракоразводный процесс начался еще в конце 2019 года и длится по сей день. Экс-супруги продолжат вместе воспитывать троих сыновей и уже планируют совместный семейный отдых, чтобы не травмировать их: "Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала. Она искренне чувствовала эту необходимость. Мы еще немного поговорили и приняли решение ненадолго разойтись".

Мэри-Кейт Олсен

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся
Фото: Getty Images

Ряды разведенных знаменитостей в мае этого года пополнила известная актриса Мэри-Кейт Олсен. Одна из близняшек Олсен и французский банкир Оливье Саркози, который является сводным братом бывшего президента Франции Николя Саркози, разводятся.

Оливье Саркози разорвал договор аренды апартаментов, в которых жил вместе с Мэри-Кейт Олсен, и назначил срок до 18 мая, чтобы актриса забрала свои вещи. В свою очередь Мэри-Кейт хочет как можно скорее получить судебный ордер, чтобы защитить свою собственность и запретить Оливье Саркози распоряжаться их общим имуществом.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози прожили в браке пять лет. Они встречались три года до свадьбы, которая состоялась осенью 2015 года. Мэри-Кейт Олсен подала на развод еще в апреле 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса суд Нью-Йорка не смог принять заявление знаменитости.

Ченнинг Татум и Дженни Дьюэн

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн
Фото: Getty Images

В начале января 2020 года американский актер Ченнинг Татум официально развелся с Дженной Дьюэн. Бракоразводный процесс знаменитостей продолжался почти два года, всего они вместе прожили 1,5 года.

Экс-супруги договорились, что будут иметь равное количество дней для проведения с малышкой Эверли. И Ченнинг, и Дженна будут участвовать в воспитании девочки.

Ченнинг и Дженна начали встречаться в 2006 году после знакомства на съемках фильма "Шаг вперед". В этом же году они поженились, а в 2013-м у них родилась девочка, которую назвали Эверли Элизабет Мейзел Татум.

Сейчас оба актера активно строят свою личную жизнь. Ченнинг Татум закрутил роман с певицей Джесси Джей, но правда недавно расстался с девушкой, а вот Дженна ожидает ребенка от актера Стивена Кази.

Также ранее мы рассказывали, кто из российских артистов недавно записался в ряды разведенных людей.

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