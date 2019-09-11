"Красавица": Алла Пугачева поделилась редким снимком внучки

Российская знаменитость показала, как выглядит ее 7-летняя внучка

Алла Пугачева Фото: instagram.com/alla_orfey

Российская и советская певица Алла Пугачева, которая недавно с юмором пошутила над разницей в возрасте с супругом Максимом Галкиным, опубликовала редкое фото своей 7-летней внучки.

Также не пропустите видео: 70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту:

Отметим, что Алла Борисовна часто делится снимками своих маленьких детей, но, несмотря на публичность семьи, ее внуки очень редко появляются на страничке в Instagram. Да и сама дочь артистки – певица Кристина Орбакайте – старается не афишировать личную жизнь. Но на этот раз Алла Пугачева порадовала фанатов, опубликовав фото 7-летней внучки Клавдии Земцовой.

Читайте также: Алла Пугачева под воздействием алкоголя заставила ревновать Максима Галкина

"Всего 7 лет, а уже видно, какая красавица растет!" — написала под фото Клавы ее звездная бабушка, добавив хэштег "внучечка".

10 Сен 2019 в 11:13 PDT INSTAGRAM (@alla_orfey)

До этого 70-летняя Пугачева уже публиковала фото внучки в честь ее дня рождения, пожелав девочке мирного неба и благополучия.

30 Мар 2019 в 2:27 PDT INSTAGRAM (@alla_orfey)

Ранее мы писали, что на Аллу Пугачеву подали заявление в полицию. Примадонна подъехала на автомобиле прямо к поезду, чем вызвала шквал критики у поклонников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram