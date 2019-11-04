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Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

Звездные супруги делятся кадрами совместного отдыха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

Звезды украинской эстрады Потап и Настя Каменских продолжают свой отдых в Мексике и делятся красочными теплыми фото. Недавно на совместном фото со своим супругом певица развеяла все мифы о беременности, показав плоский живот.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

В этот раз Настя Каменских посвятила трогательный пост Потапу, сопроводив его совместным селфи в бассейне. На снимке певица в объятиях звездного супруга позирует в мексиканском бассейне. Супруги выглядят очень счастливыми, а сама Настя призналась, что она в восторге от их путешествия.

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

"Классно, когда все только вместе. Классно, когда получается. Классно, когда так сладко, и классно, когда одна любовь на двоих", – написала Каменских под фото.

Подписчики по-разному отреагировали на новый звездный кадр. Некоторые пожелали влюбленным скорейшего пополнения в семье, отметив, что они гармонично смотрятся друг с другом. Другие фанаты написали, что на этом фото Потап похож на Фантомаса, который позирует рядом с красавицей.

Напомним, недавно Настя Каменских рассказала о супружеской жизни с Потапом и назвала его романтиком.

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шоу-бизнес Настя Каменских Настя Каменских и Потап
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