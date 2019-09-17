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"Отекли внутренние органы": Анна Седокова раскрыла детали своей болезни

Тело украинской певицы усыпано красными пятнами и волдырями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00

На днях украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова напугала поклонников своим внешним видом и призналась, что ее здоровье подкосил стресс. Состояние певицы подкосили слухи вокруг ее нового романа с женатым спортсменом. Певица даже попала в больницу, но красные пятна и волдыри по телу не сошли, а возобновились с новой силой. Так, Анна поделилась жуткими фото со своими подписчиками в Instagram.

Ко всему, певица рассказала, что все началось с пару пятен, а потом красные высыпания начали зудеть, прибавилась также отечность. Анне, выходя из дома, приходилось маскировать покраснения тональным крепом и надевать темные очки на опухшие глаза. Но самое страшное, что у Анны Седоковой начали отекать внутренние органы.

"Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем... А началось все с парочки пятен. Кажется, на шее. Я думала, что само пройдет. Не прошло. С каждым днем становилось все "красивее". Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", – написала Анна.

INSTAGRAM

Доктора пока определить точные причины возникновения крапивницы не могут. Известно лишь то, что очагом возникновения пятен мог послужить стресс.

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"Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или цветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса. Вот я помню, как начала играть в театре, очень боялась, что не справлюсь и на последней репетиции у меня впервые опухла губа. Пару дней назад у меня случился острый приступ. Вот поэтому этот пост я пишу вам, делая капельницу. Я хочу сказать огромное спасибо моим друзьям и близким за то, что вытягиваете меня из этого кошмара... Вчера, после публикации фото мне написали десятки людей с точно такой же проблемой и я решилась показать то, что со мной", – подытожила исполнительница.

Напомним, что певицу Анну Седокову обвиняют в том, что она разбила семью и увела женатого спортсмена – баскетболиста Яниса Тимма.

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