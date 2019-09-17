"Отекли внутренние органы": Анна Седокова раскрыла детали своей болезни

Тело украинской певицы усыпано красными пятнами и волдырями

На днях украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова напугала поклонников своим внешним видом и призналась, что ее здоровье подкосил стресс. Состояние певицы подкосили слухи вокруг ее нового романа с женатым спортсменом. Певица даже попала в больницу, но красные пятна и волдыри по телу не сошли, а возобновились с новой силой. Так, Анна поделилась жуткими фото со своими подписчиками в Instagram.

Ко всему, певица рассказала, что все началось с пару пятен, а потом красные высыпания начали зудеть, прибавилась также отечность. Анне, выходя из дома, приходилось маскировать покраснения тональным крепом и надевать темные очки на опухшие глаза. Но самое страшное, что у Анны Седоковой начали отекать внутренние органы.

"Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем... А началось все с парочки пятен. Кажется, на шее. Я думала, что само пройдет. Не прошло. С каждым днем становилось все "красивее". Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", – написала Анна.

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Доктора пока определить точные причины возникновения крапивницы не могут. Известно лишь то, что очагом возникновения пятен мог послужить стресс.

"Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или цветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса. Вот я помню, как начала играть в театре, очень боялась, что не справлюсь и на последней репетиции у меня впервые опухла губа. Пару дней назад у меня случился острый приступ. Вот поэтому этот пост я пишу вам, делая капельницу. Я хочу сказать огромное спасибо моим друзьям и близким за то, что вытягиваете меня из этого кошмара... Вчера, после публикации фото мне написали десятки людей с точно такой же проблемой и я решилась показать то, что со мной", – подытожила исполнительница.

Напомним, что певицу Анну Седокову обвиняют в том, что она разбила семью и увела женатого спортсмена – баскетболиста Яниса Тимма.

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