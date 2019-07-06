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Крестины Арчи Харрисона состоялись в Виндзоре: подробности и первое фото

Крещение первенца Меган и Гарри прошло в тайне от посторонних глаз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Крестины Арчи Харрисона состоялись в Виндзоре
Крестины Арчи Харрисона состоялись в Виндзоре
Фото: Getty Images

Сегодня, 6 июля, в Виндзорском замке состоялись крестины сына Меган Маркл и принца Гарри – Арчи Харрисона. Церемония крещения малыша, которому в этот день исполнилось ровно два месяца, прошла закрытой от посторонних глаз, в том числе и журналистов.

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СМИ удалось узнать, что на мероприятии, которое прошло в часовне Виндзорского замка присутствовали около 25 человек, включая самих Меган Маркл и принца Гарри. 

Папарацции также смогли запечатлеть прибывших на территорию замка принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон. Герцоги Кембриджские приехали на личном авто, за рулем которого был сам Уильям. 

К слову, на церемонии крещения Арчи, по информации инсайдеров, отсутствовала королева Елизавета II. Якобы правительница не смогла присоединиться к королевскому семейству из-за более важных государственных дел.

Ранее также сообщалось, что крестными родителями Арчи Харрисона станут подруги Меган – Джессика Малруни и Серена Уильямс, и друзья Гарри – Марк Дайер и Маркус Андерсон. На данный момент эта информация официально не подтверждена.

Снимки с крестин первенца Меган Маркл и принца Гарри стоит ожидать позже, так как на закрытой церемонии присутствовал только приглашенный фотограф. 

Однако на официальной странице королевской семьи Великобритании в Instagram появилось первое фото с крестин Арчи Харрисона. На трогательном снимке Меган и Гарри позируют в центре, экс-актриса держит малыша Арчи на руках. Рядом с герцогами Сассекскими находятся Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз, его супруга герцогиня Корнуольская, мама Меган Маркл – Дория, Леди Сара Маккоркодейл и баронесса Джейн Феллоуз.

Крестины Арчи Харрисона
Крестины Арчи Харрисона
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Еще одно не менее трогательное фото было опубликовано в социальной сети. На нем Меган нежно прижимает к себе сына, а принц Гарри с теплом смотрит на малыша. Черно-белый снимок был сделан в саду Виндзорского замка.

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри
Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри
Фото: instagram.com/theroyalfamily

О самых неожиданных подробностях церемонии крещения в королевской семье мы рассказывали здесь.

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