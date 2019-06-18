Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина

Королева Британии пропустит кретины правнука Арчи

Елизавета II Фото: AFP

Почти через месяц в королевской семье состоится важное торжество – крестины новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри – Арчи Харрисона, в честь которого назвали сорт цветов. Как стало известно, с датой уже определились и решили сделать праздник в июле. Но это совсем противоречит запланированным делам королевы Елизаветы II.

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Как сообщает западное издание Daily Express, в выбранную дату не сможет присутсвовать британская королева, поскольку у Ее Величества на этот день назначен ряд обязательств. Отметим, что на крестинах младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи королева также отсутствовала.

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Стоит отметить, что крестины королевских наследников в Великобритании принято проводить на третий месяц после появления малышей на свет.

Напомним, что в День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали первое фото Арчи Харрисона.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл может стать приглашенным редактором Vogue. А также узнайте все подробности крестины новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри в нашем материале по ссылке.

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