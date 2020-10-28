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Крисси Тейген рассказала о потере ребенка и призналась, зачем показала фото родов на 20-й неделе

Сегодня, 10:56

Крисси призналась, что фото из клиники сделали ее мать и супруг Джон Ледженд

Супруга певца Джона Ледженда Крисси Тейген, которая не так давно потеряла третьего ребенка, написала большое и откровенное эссе, в котором описала все события, которые предшествовали потере малыша.

Врачи вызвали Крисси искусственные роды на 20-й неделе беременности.

"После пары ночей в больнице мой врач сказал мне именно то, что я и так знала – пора прощаться. Малыш просто не пережил бы этого, и, если бы так продолжалось дальше, я бы тоже не пережила. Мне несколько раз делали переливание крови. И однажды поздно вечером мне сказали, что утром пора отпустить малыша. Я начала рыдать и задыхаться, не могла справиться с этой болью. Это было на первом фото, которые вы увидели", – пишет Тейген.

Крисси Тейген
Крисси Тейген
Фото: instagram.com/chrissyteigen

Она призналась, что специально попросила свою мать и Джона сделать фото во время родов, чтобы запечатлеть этот момент и сохранить его в памяти. Именно эти снимки позже вызвали бурную реакцию в Сети – многие не могли понять, зачем вообще надо было делать такие кадры, а потом выставлять их на всеобщее обозрение.

Крисси Тейген
Крисси Тейген
Фото: instagram.com/chrissyteigen

"Я объяснила очень сомневающемуся Джону, что фото мне очень нужны, и что я никогда бы не стала просить его об этом. Я не могу выразить, как меня мало волнует, что вы все ненавидите эти фотографии. Как мало меня волнует, что вы бы так не поступили. Я пережила это, я решила сделать это, и, прежде всего, эти фотографии предназначены для людей, которые пережили подобное", – написала Тейген.

Крисси Тейген и Джон Ледженд
Крисси Тейген и Джон Ледженд
Фото: instagram.com/chrissyteigen

Отметим, что сейчас Крисси и Джон воспитывают двоих детей: дочь Луну и сына Майлза.

О третьей беременности Крисси стало известно в августе этого года.

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