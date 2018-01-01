Кристен Стюарт пришлось разуться на красной дорожке

Внезапно актриса остановилась, сняла туфли и отправилась дальше босиком

Кристен разулась прямо на глазах публики Фото: AFP Кристен разулась прямо на глазах публики Фото: AFP Кристен разулась прямо на глазах публики Фото: AFP Кристен разулась прямо на глазах публики Фото: AFP Кристен разулась прямо на глазах публики Фото: AFP Кристен разулась прямо на глазах публики Фото: AFP Кристен разулась прямо на глазах публики Фото: AFP Кристен разулась прямо на глазах публики Фото: AFP Кристен разулась прямо на глазах публики Фото: AFP 1/9

Вчера в рамках Каннского кинофестиваля состоялся показ картины Спайка Ли "Черный клановец".

Фильм, который считают одним из главных фаворитов фестиваля, пришли посмотреть Наоми Кэмпбелл, Кристен Стюарт, Белла Хадид, Кейт Бланшетт, Алессандра Амбросио и другие звезды.

Актриса Кристен Стюарт позировала в серебристом платье-мини от Chanel и туфлях на высоких каблуках от Christian Louboutin.

В этот вечер шел дождь. В один момент Кристен разулась прямо на глазах публики и босиком проследовала в зрительный зал.

Ранее телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый".

Напомним, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах три эффектных наряда. А Вера Брежнева была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке Брежнева позировала в элегантном наряде от Versace.