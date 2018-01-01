Кристен Стюарт пришлось разуться на красной дорожке
Внезапно актриса остановилась, сняла туфли и отправилась дальше босиком
Вчера в рамках Каннского кинофестиваля состоялся показ картины Спайка Ли "Черный клановец".
Фильм, который считают одним из главных фаворитов фестиваля, пришли посмотреть Наоми Кэмпбелл, Кристен Стюарт, Белла Хадид, Кейт Бланшетт, Алессандра Амбросио и другие звезды.
Актриса Кристен Стюарт позировала в серебристом платье-мини от Chanel и туфлях на высоких каблуках от Christian Louboutin.
В этот вечер шел дождь. В один момент Кристен разулась прямо на глазах публики и босиком проследовала в зрительный зал.
Ранее телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый".
Напомним, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах три эффектных наряда. А Вера Брежнева была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке Брежнева позировала в элегантном наряде от Versace.