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Кристина Агилера похудела на 25 килограммов: как сейчас выглядит певица

39-летняя звезда предстала на кадрах в новом клипе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Кристина Агилера
Кристина Агилера
Фото: instagram.com/xtina

В прошлом году американская певица Кристина Агилера появилась на красной дорожке во время премьеры нового мультфильма "Семейка Аддамс" вместе со своей семьей. Тогда 39-летняя исполнительница удивила поклонников внешним видом – артистка заметно набрала вес и даже была не совсем похожа на себя привычную.

Кристина Агилера (2019 год)
Кристина Агилера (2019 год)

Теперь же кумир миллионов продемонстрировала результаты борьбы с лишним весом. Так, в Сети появился клип на совместную композицию Кристины Агилеры и A Great Big World под названием Fall On Me. Для съемок певица облачилась в белое платье с глубоким декольте. По кадрам можно заметить, что Кристина заметно постройнела.

INSTAGRAM

Поклонники в комментариях отметили старания певицы и оставили Кристине множество восторженных комментариев: "Королева, легенда музыки", "Вы – идеальная, очень хорошо выглядите", "Как можно быть такой прекрасной и талантливой одновременно?".

Напомним, после 10-летнего затишья Агилера решила вернуться к своей музыкальной карьере и отправилась в концертный тур The Liberation Tour, в рамках которого выступила в нью-йоркском Radio City Music Hall.

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