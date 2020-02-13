Кристина Агилера похудела на 25 килограммов: как сейчас выглядит певица

39-летняя звезда предстала на кадрах в новом клипе

Кристина Агилера Фото: instagram.com/xtina

В прошлом году американская певица Кристина Агилера появилась на красной дорожке во время премьеры нового мультфильма "Семейка Аддамс" вместе со своей семьей. Тогда 39-летняя исполнительница удивила поклонников внешним видом – артистка заметно набрала вес и даже была не совсем похожа на себя привычную.

Кристина Агилера (2019 год)

Теперь же кумир миллионов продемонстрировала результаты борьбы с лишним весом. Так, в Сети появился клип на совместную композицию Кристины Агилеры и A Great Big World под названием Fall On Me. Для съемок певица облачилась в белое платье с глубоким декольте. По кадрам можно заметить, что Кристина заметно постройнела.

INSTAGRAM

Поклонники в комментариях отметили старания певицы и оставили Кристине множество восторженных комментариев: "Королева, легенда музыки", "Вы – идеальная, очень хорошо выглядите", "Как можно быть такой прекрасной и талантливой одновременно?".

Напомним, после 10-летнего затишья Агилера решила вернуться к своей музыкальной карьере и отправилась в концертный тур The Liberation Tour, в рамках которого выступила в нью-йоркском Radio City Music Hall.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.