Кристина Орбакайте рассказала о состоянии здоровья Аллы Пугачевой

Последнее время ходят слухи о том, что Алла Пугачева перенесла операцию по уменьшению желудка. Некоторые СМИ утверждают, что по этой причине артистка начала стремительно худеть и стала выглядеть еще лучше.

Впрочем, сама Примадонна, которая не устает демонстрировать стильные образы на публике, не спешила никак комментировать такие домыслы. Теперь же прояснить ситуацию решила ее дочь Кристина Орбакайте. Она опровергла слухи об операции и отметила, что со здоровьем у мамы все в порядке. Алла Борисовна на здоровье не жалуется. Похудение — результат работы над собой.

"Мама себя прекрасно чувствует. Мы только на днях дома вместе проводили уикенд", — заявила артистка в беседе с изданием "Собеседник".

Напомним, Кристину Орбакайте в дерзком костюме сравнили с Аллой Пугачевой.

Также мы сообщали, что Алла Пугачева появилась на премьере романтической комедии "Лед". 68-летняя Примадонна появилась перед фотографами в стильном наряде.