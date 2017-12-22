Критики разгромили фильм с Уиллом Смитом

"Это явно не тот фильм, на который стоит идти в кино", – пишет Винни Манкузо из издания Collider

Западные кинокритики оказались беспощадны к фантастическому фильму "Яркость" с участием Уилла Смита. Рейтинг проекта, зафиксированный крупнейшим агрегатором профессиональных рецензий, порталом Rotten Tomatoes, составил всего 30 процентов.

"Именно так происходит, когда отличные идеи столь плохо используются. И я слышал, что сиквел уже запускают в производство. Давай, Голливуд, рой себе яму", – резюмировал Дэвид Фир из издания Rolling Stone,

"В результате получился громогласный, невнятный гибрид, который в равной степени не следует полицейским протоколам и законам жанра фэнтези", – считает Энди Вебстер из New York Times.

"Фильм является абсолютным кошмаром, что, к сожалению, не столь уже необычно для оригинальных полнометражных проектов Netflix", – пишет Джордан Хоффман из Vanity Fair.

"В конце концов, наверное, это хорошо, что "Яркость" вышла на Netflix, где он может стоять в очереди среди других фильмов столько, сколько необходимо. Это явно не тот фильм, на который стоит идти в кино", – заключает Винни Манкузо из издания Collider.

В картине снимались Нуми Рапас, Джоэл Эдгертон, Эдгар Рамирез, Люси Фрай, Айк Баринхолц, Андреа Наведо. Постановщик Дэвид Эйер.

Напомним, жена Уилла Смита раскрыла секрет счастливого брака. Также мы сообщали, что Уилл Смит сыграет джинна в ремейке "Аладдина".