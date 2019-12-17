Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

"Крым – всех людей": директор конкурса красоты прокомментировала скандальное заявление Маргариты Паши

Анна Филимонова считает, что интересы страны превыше собственных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Маргарита Паша
Маргарита Паша
Фото: Иван Марчук

Директор конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, которая занимается этим бизнесом уже 14 лет, прокомментировала скандал вокруг победительницы "Мисс Украины 2019" Маргариты Паши. Отметим, что девушка неоднозначно ответила на вопрос, чей Крым. По ее словам, эта территория принадлежит всем: "Я считаю, что Крым – всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Все".

Смотрите полное интервью с директором конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анной Филимоновой:

Сегодня.Lifestyle поинтересовались у директора конкурса красоты Анны Филимоновой, как участницам стоит отвечать на подобные вопросы политического характера, чтобы на них не обрушились негатив и обвинения.

Читайте также:
"Должна поделиться гонораром": директор "Мисс Украина Вселенная" раскрыла детали контракта с победительницей

"Очень тонкий вопрос. Отвечая на него, я рискую сказать что-нибудь плохое о Маргарите. Но скажу коротко – необходима толерантность. Даже если у тебя есть свое мнение, ты представляешь свою страну и должна говорить то, что должна. Ведь "Мисс Украина" – это статус, который обязывает тебя. Интересы страны превыше собственных. Наших девочек мы стараемся научить обходить вопросы политического характера. Они в таком случае отвечают коротко: "Дело в том, что я не политик и не могу дать точную оценку, чтобы не ошибиться". Не забывайте, что пресса часто неправильно интерпретирует слова девушек-участниц", – пояснила Анна.

Ранее "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота призналась, что помогло ей получить корону.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Мисс Мира 2019": Маргарита Паша в шароварах впечатлила исполнением украинского гопака "Мисс Мира 2019": как выступила украинка Маргарита Паша "Мисс Мира 2019": победила представительница Ямайки "Мисс мира 2019": Маргарита Паша резко прокомментировала отношения с участницей из России
Анна Филимонова конкурс красоты Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
Реклама

Новости партнеров

"Фріске" з'явилася напередодні весілля Шепелєва
Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару
Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Сегодня, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

Вчера, 17:46Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 16:16Wellness

Чем полезны финики для здоровья

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

Вчера, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 12:36Шоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Вчера, 09:38Техно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

Вчера, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

15 декабряFun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

15 декабряТехно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

15 декабряFun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

15 декабряFun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

Новости партнеров

Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Ирина Круг случайно засветила все свои прелести
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
5 продуктов, которые нельзя замораживать
5 продуктов, которые нельзя замораживать
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм