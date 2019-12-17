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"Крым – всех людей": директор конкурса красоты прокомментировала скандальное заявление Маргариты Паши

Анна Филимонова считает, что интересы страны превыше собственных

Маргарита Паша Фото: Иван Марчук

Директор конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, которая занимается этим бизнесом уже 14 лет, прокомментировала скандал вокруг победительницы "Мисс Украины 2019" Маргариты Паши. Отметим, что девушка неоднозначно ответила на вопрос, чей Крым. По ее словам, эта территория принадлежит всем: "Я считаю, что Крым – всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Все".

Смотрите полное интервью с директором конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анной Филимоновой:

Сегодня.Lifestyle поинтересовались у директора конкурса красоты Анны Филимоновой, как участницам стоит отвечать на подобные вопросы политического характера, чтобы на них не обрушились негатив и обвинения.

"Очень тонкий вопрос. Отвечая на него, я рискую сказать что-нибудь плохое о Маргарите. Но скажу коротко – необходима толерантность. Даже если у тебя есть свое мнение, ты представляешь свою страну и должна говорить то, что должна. Ведь "Мисс Украина" – это статус, который обязывает тебя. Интересы страны превыше собственных. Наших девочек мы стараемся научить обходить вопросы политического характера. Они в таком случае отвечают коротко: "Дело в том, что я не политик и не могу дать точную оценку, чтобы не ошибиться". Не забывайте, что пресса часто неправильно интерпретирует слова девушек-участниц", – пояснила Анна.

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